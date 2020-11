La Fifa ha deciso di rinviare il Mondiale per Club: la manifestazione si svolgerà in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021

Arriva l’ufficialità sullo slittamento del Mondiale Fifa per Club. In origine in programma a dicembre, la manifestazione è stata spostata invece dall’1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar.

All base del rinvio la difficile situazione in merito al Covid-19 e alla pandemia sanitaria, oltre ai numerosi impegni tra club e Nazionali, che hanno costretto la Fifa a spostare la data della manifestazione.