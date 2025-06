Calciomercato Genoa, Vasquez incedibile? No, una nuova big italiana vuole comprare il difensore rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Johan Vásquez nel mirino della Roma di Gasperini. I tifosi rossoblu preoccupati per la situazione

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Johan Vásquez, difensore centrale messicano reduce da un’ottima stagione con la maglia rossoblù. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe finito nel mirino della Roma, ora guidata da Gian Piero Gasperini, intenzionato a rinforzare il reparto arretrato con profili affidabili e già rodati in Serie A.

La crescita di Vásquez negli ultimi mesi non è passata inosservata: il centrale classe 1998 ha offerto prestazioni solide e continue, imponendosi come punto fermo della difesa del Genoa e guadagnandosi anche spazio con la Nazionale Messicana. Nel sistema di gioco di Gasperini, che richiede difensori dinamici e abili sia in marcatura che nella costruzione dal basso, Vásquez potrebbe trovare la collocazione ideale.

Per il Calciomercato Genoa, l’interesse della Roma rappresenta un’opportunità importante sia in termini economici che di visibilità del progetto tecnico. Il club ligure, tuttavia, non intende svendere il giocatore e valuta con attenzione le possibili offerte. La dirigenza rossoblù sa di avere tra le mani un elemento di valore, e un’eventuale cessione dovrà avvenire solo alle giuste condizioni.

Inoltre, il Genoa ha già dimostrato nelle ultime stagioni di saper lavorare con intelligenza sul mercato, reinvestendo in maniera efficace le risorse derivanti dalle cessioni. Se Vásquez dovesse partire, è probabile che il club rossoblù abbia già in mente alternative valide per sostituirlo senza abbassare il livello qualitativo della rosa.

Il Calciomercato Genoa, quindi, si conferma come uno dei più attivi in questa fase iniziale, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Con giocatori come Vásquez nel mirino di club di prima fascia, il Genoa può guardare al futuro con fiducia, consapevole del valore del proprio progetto tecnico e della capacità di attrarre l’interesse delle big.

La trattativa tra Roma e Genoa è ancora in una fase preliminare, ma potrebbe accendersi nei prossimi giorni, diventando uno dei temi caldi del Calciomercato Genoa estivo.