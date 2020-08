Calciomercato Atalanta, accelerata per Romero: nerazzurri in pole. Ieri l’incontro tra le due dirigenze per discutere del giocatore

L’Atalanta si sta muovendo sul mercato dopo il meritato riposo. I nerazzurri – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – hanno incontrato la dirigenza della Juventus per intavolare la trattativa per Cristian Romero.

I nerazzurri sembrano essere in pole per il difensore centrale, staccata anche la Roma. Gasperini potrebbe rinforzare ulteriormente la linea difensiva con l’arrivo del centrale reduce dall’esperienza al Genoa.