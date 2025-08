Calciomercato Atalanta, Arokodare nel mirino dei nerazzurri (ma non è l'unico). La situazione per l'attacco - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, Arokodare fortemente nel mirino della società nerazzurra. Il primo di 4 attaccanti nella lista orobica

Il calciomercato Atalanta entra in una fase decisiva, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo l’addio di Mateo Retegui, trasferitosi altrove nonostante le speranze iniziali di trattenerlo, la dirigenza bergamasca è ora chiamata a trovare un sostituto all’altezza per non perdere equilibrio e competitività in vista della nuova stagione. E in queste ore emergono novità significative sul fronte attaccanti.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, uno dei nomi più caldi sul taccuino della Dea è quello di Tolu Arokodare, centravanti nigeriano classe 2000 attualmente in forza al Genk. Alto, fisico e abile nel gioco aereo, Arokodare rappresenterebbe un profilo interessante per lo stile di gioco dell’Atalanta, da sempre incline a valorizzare attaccanti potenti e dinamici. Tuttavia, al momento non è stata ancora formulata un’offerta ufficiale: il giocatore è parte di una short list di quattro profili che la società nerazzurra sta monitorando con attenzione.

Il calciomercato Atalanta in questa fase non si limita solo all’individuazione di un singolo obiettivo, ma segue una strategia ponderata, basata su caratteristiche tecniche e prospettive di crescita. Arokodare è stato seguito a lungo dagli osservatori del club, e la sua buona stagione in Belgio ha rafforzato il suo appeal. Nonostante ciò, la dirigenza vuole valutare ogni opzione prima di affondare il colpo, anche per non alterare gli equilibri economici del club.

La rosa di Juric ha bisogno di un attaccante che possa garantire gol e profondità. La scelta, dunque, dovrà essere mirata e coerente con le esigenze tattiche dell’allenatore.

Nel frattempo, non si escludono altri movimenti in entrata o uscita, ma l’attenzione resta alta sulla ricerca della nuova punta. Il calciomercato Atalanta prosegue tra riflessioni e trattative, con la consapevolezza che ogni mossa dovrà essere funzionale a mantenere alto il livello competitivo, anche in vista degli impegni europei.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se Arokodare diventerà un obiettivo concreto o se emergeranno alternative più convincenti. Di certo, il calciomercato Atalanta non è ancora entrato nel vivo, ma la caccia al nuovo centravanti è ufficialmente aperta.