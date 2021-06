Calciomercato Atalanta: derby della Lanterna per Lammers

Calciomercato Sampdoria: blitz per Lammers dell’Atalanta. L’attaccante classe ’97 è un obiettivo del futuro ds blucerchiato Faggiano

La Sampdoria sente già profumo di derby. In attesa di scendere in campo, il club blucerchiato – su idea del futuro direttore sportivo Daniele Faggiano – ha deciso di sfidare il Genoa sul mercato per il cartellino di Sam Lammers.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante olandese classe ’97 lascerà l’Atalanta in estate e potrebbe approdare in prestito in uno dei due club genovesi. Nonostante un accordo di massima tra i bergamaschi e i rossoblù, ora su Lammers c’è anche la Sampdoria.

