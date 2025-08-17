Calciomercato Atalanta, ancora muro per Muniz. Il tempo stringe (e Krstovic sale di quota) - Calcio News 24

Atalanta News
Calciomercato Atalanta, ancora muro per Muniz. Il tempo stringe (e Krstovic sale di quota)
Il calciomercato Atalanta sta entrando nel vivo considerando l’acquisto di Zalewski, ma ora serve completare l’attacco: nel mezzo anche qualche novità.
Secondo quanto raccolto oggi da CalcioNews24, l’Atalanta continua ad esserci per Muniz, ma il Fulham continua a fare muro: motivazioni soprattutto legate alla ricerca di un sostituto al di lá del possibile accordo economico tra le due società.
Se dovesse saltare l’affare, la Dea andrà dritta su Krstovic del Lecce: già un pallino nerazzurro da qualche settimana (scalando piano piano le gerarchie). Non resta che attendere in casa Atalanta le prossime mosse.
