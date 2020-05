Calciomercato Atalanta: Perin in pole position se parte Gollini

Calciomercato Atalanta: Mattia Perin potrebbe raccogliere l’eredità di Gollini. Sul portiere orobico ci sono molti club

Detto che il mercato non si sa quando partirà, l’Atalanta starebbe ragionando su una possibile cessione di Pierluigi Gollini. Il portiere ha dimostrato a Bergamo di rientrare nella categoria “top” del suo ruolo attirando su di sé le attenzioni di molti club. All’Atalanta, va ricordato, nessuno è considerato incedibile e di fronte ad una buona offerta Gollini potrebbe partire.

Ma chi raccoglierebbe l’eredità di Gollo? La Gazzetta dello Sport fa un nome su tutti: Mattia Perin. L’attuale portiere del Genoa ha un feeling stupendo con Gasperini (hanno lavorato insieme dal 2013 al 2016) e non rifiuterebbe la destinazione bergamasca. Arrivato a Marassi in prestito secco dalla Juve, Perin andrà in scadenza il 30 giugno 2022: servirà trattare, anche se difficilmente il prezzo potrebbe andare oltre i 10 milioni.Ipotesi, al momento: come detto, tutto dipenderà dal futuro di Gollini, di proprietà dell’Atalanta per altri quattro anni.