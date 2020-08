Calciomercato Atalanta, se parte Zapata c’è Batshuayi. Ingaggio elevato, ma i nerazzurri hanno iniziato a sondare il terreno

Duvan Zapata è al centro del mercato, ma l’Atalanta ha iniziato a muoversi per evitare di rimanere con la coperta corta in avanti. I nerazzurri – come si legge su TuttoMercatoWeb.com – stanno pensando a Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea.

Al momento si tratta soltanto di un’idea, anche perché l’ingaggio del giocatore resta elevato, ma il club orobico sta sondando il terreno in caso di addio del colombiano.