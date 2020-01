Calciomercato Barcellona: caccia al sostituto di Suarez. Si fanno due nomi

Calciomercato Barcellona: è caccia al sostituto di Luis Suarez, dopo il grave infortunio dell’uruguaiano. In ballo due nomi

Il Barcellona lavora per rimpiazzare Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano dovrà stare fermo a lungo per un grave infortunio al ginocchio, ed i blaugrana vogliono un sostituto nell’immediato.

Come riportato da Sky Sport, sono due i calciatori in ballo: Rodrigo del Valencia (ex obiettivo del Napoli) e Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti dell’Arsenal. L’attaccante del Valencia sembra quello più vicino ai blaugrana, con il procuratore Mendes che sarebbe già al lavoro.