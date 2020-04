Calciomercato, Bellinazzo: «Svalutazione del 30% per i calciatori»

Il giornalista Bellinazzo ha fatto il punto della situazione sul calciomercato in seguito all’emergenza Coronavirus

Il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato degli effetti dell’emergenza Coronavirus sul calciomercato ai microfoni di milannews24.com: «Indubbiamente, gli effetti sul calciomercato saranno molteplici, sia nelle percentuali di riduzione del costo dei cartellini, stimata intorno al 30%, sia per ciò che concerne i contratti dei calciatori. Ovviamente, questo deprezzamento dipenderà dal protrarsi o meno della pandemia».

«Di conseguenza, presentarsi sul mercato e rinunciare ai propri pezzi pregiati ad un prezzo inferiore rispetto quanto preventivato l’anno scorso, diventa un sacrificio enorme per il club. A questo punto, la strategia più idonea sarebbe quella di prolungare il più possibile la permanenza del calciatore nel club e aspettare tempi migliori soprattutto se la FIFA dovesse optare per l’estensione della finestra del calciomercato per far sì che le squadre possano riprendersi dalla crisi economica».