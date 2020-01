Calciomercato Benevento: tutto su Moncini. L’indizio

Calciomercato Benevento: la squadra di Inzaghi vorrebbe ulteriormente rinforzare la squadra con Moncini. I dettagli

Gabriele Moncini potrebbe presto vestire la casacca del Benevento. L’attaccante della Spal, classe 1996, è finito nel mirino dei campani e il suo arrivo potrebbe essere molto vicino.

Moncini oggi non è stato nemmeno convocato per la sfida della Spal contro il Verona, indizio che lascia intendere che l’operazione sia vicina alla conclusione. Anche i giornali locali, come Il Sannio Quotidiano, parlano di un’imminete chiusura della trattativa. Ulteriore rinforzo per Inzaghi.