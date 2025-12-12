Calciomercato, due big di Serie A pensano a un clamoroso scambio a gennaio: ecco che cosa sta succedendo

Calciomercato Serie A, due big pensano a un incredibile scambio già nella finestra di gennaio: ecco le ultimissime

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha analizzato la situazione di Lorenzo Lucca al Napoli e la possibilità di un clamoroso scambio con il Milan che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek. Intervenuto ai microfoni di Fantacalcio.it, Di Marzio ha ipotizzato l’uscita dell’attaccante già a gennaio, vista la complessità del suo ruolo nell’attuale assetto tattico degli azzurri. Con il rientro imminente di Romelu Lukaku e lo schema basato su una punta centrale supportata da due esterni, lo spazio per Lucca si riduce notevolmente.

Proprio questa necessità di ridisegnare la rosa ha alimentato l’idea di uno scambio con Loftus-Cheek. Tuttavia, la situazione al Milan è cambiata: il centrocampista inglese è tornato a giocare con continuità, anche nell’ultima gara a Torino, e non è detto che i rossoneri decidano di sacrificarlo. Più probabile, semmai, che venga valutata la cessione di un altro centrocampista meno utilizzato per arrivare a una punta come Lucca. La fattibilità dell’operazione dipende anche dall’interesse reale del Milan, sempre che il profilo dell’attaccante venga considerato adatto da Allegri e Tare.

Di Marzio ha infine aperto un’altra pista di mercato: la Roma. I giallorossi, anch’essi alla ricerca di un centravanti, potrebbero inserirsi soprattutto nel caso di un’uscita di Ferguson. Al momento, dunque, le due società più attente alla situazione di Lucca restano Milan e Roma, entrambe alla caccia di un rinforzo offensivo per la seconda parte di stagione.

GIANLUCA DI MARZIO – «Io penso che alla fine Lucca possa andar via a gennaio, ma perché con il rientro di Lukaku, se darà garanzie in questi prossimi giorni, e vedendo il Napoli come sta giocando adesso, con un’unica punta e i due attaccanti esterni, quando gioca Lucca? Magari Lucca può essere usato come pedina di scambio. Ecco perché Lucca/Loftus-Cheek era l’idea. Poi Loftus-Cheek ha giocato e anche a Torino l’ultima.

Quindi è da capire se il Milan decide di sacrificare lui o un altro centrocampista, che magari gioca meno, per arrivare ad una punta come Lucca. Sempre che Lucca possa essere considerato da Allegri e Tare il giocatore ideale in questo momento per il Milan. Potrebbe uscire Ferguson, la Roma la punta la vuole. Quindi si potrebbe creare anche un discorso con la Roma. Sono le due squadre che hanno bisogno dell’attaccante centrale».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

