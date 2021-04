Calciomercato Bologna: Arnautovic per convincere Mihajlovic a restare

Il Bologna sta cercando di convincere Sinisa Mihajlovic a restare almeno fino al 2023: possibile assalto ad Arnautovic

Sinisa Mihajlovic ha un contratto fino al 2023 con il Bologna ma il tecnico potrebbe lasciare a fine stagione, alla ricerca di nuovi stimoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblu potrebbe convincere Mihajlovic a restare regalandogli un suo vecchio pallino, ovvero Marko Arnautovic. Convincere l’ex Inter non sarà semplice anche per una motivazione puramente economica: l’ingaggio elevato per le casse del Bologna.