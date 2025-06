Calciomercato Bologna, grandi investimenti per il centrocampo rossoblu. I nomi in cima alla lista di Sartori - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il piano del centrocampo rossoblu considerando la grande rivoluzione estiva

Il calciomercato Bologna continua a lavorare senza sosta sul mercato, con particolare attenzione al centrocampo. A guidare le operazioni è Giovanni Sartori, direttore sportivo rossoblù, che da quando la squadra ha trionfato in Coppa Italia non ha mai smesso di pensare al futuro. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la mediana, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà legate all’organico attuale.

La situazione in casa felsinea richiede un intervento deciso: Tommaso Pobega è ormai vicino alla partenza, mentre Jens Odgaard dovrà rimanere fermo per un lungo periodo dopo l’intervento chirurgico. Per questo motivo, la dirigenza ha iniziato a valutare diverse soluzioni all’interno della Serie A, restringendo la lista a tre profili interessanti. Due di questi sono ex giocatori della Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il primo nome sulla lista di Sartori è quello di Fabio Miretti, giovane talento cresciuto nel vivaio bianconero. Mezzala di qualità e buona visione di gioco, Miretti potrebbe essere adattato anche in posizione più arretrata, fungendo da regista se necessario. La sua duttilità tattica lo rende un profilo appetibile per il nuovo Bologna, desideroso di mantenere alta la competitività anche nella prossima stagione.

Altro giocatore che piace molto allo staff tecnico è Hans Nicolussi Caviglia, anch’egli ex Juventus. Dopo alcune stagioni segnate da alti e bassi, il centrocampista ha mostrato segnali di crescita e potrebbe rappresentare un valido supporto a Remo Freuler in mezzo al campo. La sua capacità di impostare il gioco e inserirsi negli spazi potrebbe integrarsi bene con le idee del tecnico e con l’identità di gioco sviluppata nell’ultimo anno.

Infine, tra le opzioni considerate figura anche Kristjan Asllani, attualmente all’Inter. Tuttavia, la pista che porta all’ex Empoli appare al momento in salita. L’interesse per Asllani è reale, ma la situazione è complicata e legata alla trattativa ancora in sospeso per Giovanni Fabbian, altro centrocampista sotto osservazione.

Il Bologna, forte della recente vittoria in Coppa Italia e del rinnovato entusiasmo dell’ambiente, non vuole farsi trovare impreparato in vista della nuova stagione. Sartori e la dirigenza stanno lavorando per costruire una rosa competitiva e ben bilanciata, consapevoli che il centrocampo rappresenta il cuore pulsante della squadra. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare uno dei nomi sulla lista e dare così al tecnico il rinforzo atteso.