Calciomercato Bologna, come verrà sostituito Beukema? Ecco i nomi sul piatto in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: duello con il Napoli, spuntano tre nomi per la difesa cercando di sostituire Beukema

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con una trattativa che tiene banco ormai da settimane: il club rossoblù continua a chiedere 35 milioni di euro per uno dei suoi pezzi pregiati, mentre il Napoli non intende spingersi oltre 28 milioni. La distanza tra domanda e offerta rimane, ma la volontà del giocatore è chiara: vuole trasferirsi in azzurro. A Casteldebole, dunque, si iniziano a valutare concretamente le alternative per rimpiazzare il possibile partente.

Il primo nome sulla lista del calciomercato Bologna è César Tárrega, difensore del Valencia, che piace molto per fisicità e prospettive di crescita. Tuttavia, il club spagnolo ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro più bonus, cifra considerata elevata dai dirigenti felsinei. Per questo motivo, il calciomercato Bologna ha riaperto i contatti con lo Sparta Praga per Martin Vitík, centrale classe 2003 che ha già attirato l’interesse di diversi club europei. Il suo costo è più contenuto: 13 milioni più bonus, e le trattative appaiono più fluide.

Ma non finisce qui. Un altro profilo monitorato con attenzione è quello di Daniele Ghilardi, giovane talento che ha una caratteristica importante: è assistito dalla stessa agenzia di procuratori che segue anche Orsolini e Cambiaghi, elemento che potrebbe facilitare l’eventuale operazione. Inoltre, l’arrivo di Ghilardi garantirebbe un ulteriore innesto italiano alla rosa di Italiano, che sta per accogliere anche Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, ormai vicinissimi alla firma.

Il calciomercato Bologna si conferma dunque molto attivo, sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. Il club è determinato a monetizzare il più possibile da una cessione ormai probabile, ma non intende farsi trovare impreparato: la strategia è chiara, puntare su profili giovani, con potenziale e funzionali al progetto tecnico. Le prossime ore potrebbero essere decisive.