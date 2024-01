Calciomercato Bologna: pressing su Tessmann e un vice Zirkzee

Calciomercato Bologna, il Bologna segue con maggiore insistenza Tessmann, centrocampista americano del Venezia

Il calciomercato del Bologna si riapre per trovare i rinforzi richiesti da Thiago Motta per continuare il percorso dei rossoblu nella zona europea. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome è un rinforzo per il centrocampo. Si tratta di Tanner Tessmann, mediano americano del Venezia classe 2001, per sostituire El Azzouzi, che giocherà nella Coppa d’Africa.

La seconda priorità di Fanucci, Di Vaio e Sartori poi è quella di cercare un vice-Zirkzee: il preferito è Santiago Castro del Velez. Il calciatore ha una clausola da 10 milioni, su cui i rossoblu stanno cercando di ricavare qualche margine, avendo già l’interesse del calciatore dalla loro.