Calciomercato Bologna, Di Vaio pronto al grande rinforzo per la prossima stagione. Seguito attentamente quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, si guarda molto in linea mediana. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio mettono nel mirino un giocatore argentino

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il calciomercato Bologna: soprattutto per rinforzare ulteriormente la mediana.

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Gli osservatori e gli scout del Bologna continuano a muoversi in giro per l’Europa e il mondo a caccia di nuovi talenti. Se nelle scorse settimane il diesse rossoblù Marco Di Vaio è stato in Argentina – ha visionato, tra gli altri, il centrale Nardoni del Racing – sul mercato europeo si muove Giovanni Sartori con le solite possibili mosse da cobra