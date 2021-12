Calciomercato Bologna, Hickey può partire: pressing dalla Premier

Calciomercato Bologna, pressing dalla Premier League per Aaron Hickey, esterno rossoblù fin qui protagonista di un’ottima annata

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bologna rischia di perdere un elemento importante come Aaron Hickey già a gennaio. L’esterno, autore fin qui di un’ottima stagione, è fortemente seguito dall’Aston Villa.

In caso di offerta importante in arrivo, la cessione del classe 2002 non sarebbe da escludere.