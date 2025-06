Calciomercato Bologna: Italiano blinda la difesa ma trema per Lucumí, c’è una clausola non trattabile. Il sostituto è già stato individuato, gioca in Bundesliga

Calciomercato Bologna, la dirigenza rossoblù al lavoro per provare a blindare Lucumì: in caso di addio però è pronto il piano B

Il Bologna di Vincenzo Italiano lavora per consolidare il proprio reparto difensivo, ma deve fare i conti con le sirene di mercato che suonano insistenti per Jhon Lucumí. Mentre Nicolò Casale è considerato un punto fermo dal tecnico e Martin Erlić è più orientato verso l’uscita, è il difensore colombiano il pezzo pregiato al centro di numerose attenzioni. Dopo una stagione da protagonista, Lucumí ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, di squadre turche e, in Italia, della Roma, alla ricerca di un centrale affidabile e già abituato alla Serie A.

La posizione del Bologna, tuttavia, è chiara e irremovibile. Il club non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative: chi vuole Lucumí dovrà versare per intero i 28 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria. Una cifra non negoziabile che testimonia la volontà dei rossoblù di trattenere il giocatore, cedendolo solo di fronte a un’offerta a cui non potrebbero opporsi.

La dirigenza bolognese, però, non si sta facendo trovare impreparata. Consapevole del rischio concreto di perdere il suo difensore, si è già mossa per individuare il sostituto ideale. Secondo diverse fonti, il candidato numero uno è Diogo Leite, difensore centrale portoghese in forza all’Union Berlino. Mancino come Lucumí, rappresenterebbe un rimpiazzo perfetto dal punto di vista tattico. Il Bologna avrebbe già avanzato una prima offerta al club tedesco per sondare il terreno. La strategia è chiara: sperare di trattenere Lucumí, ma con un piano B già avviato per non rimanere scoperti.