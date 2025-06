Baldanzi, non c’è solo il Torino: piace anche al Bologna, e i rossoblù hanno la carta da giocarsi con la Roma

Roma, non c’è solo il Torino su Tommaso Baldanzi, il centrocampista piace anche al Bologna, pronta a mettere sul tavolo una contropartita gradia a Gasperini

Oltre al Torino, anche il Bologna si è inserito nella corsa per Tommaso Baldanzi, il giovane talento classe 2003 arrivato alla Roma nel gennaio del 2023 dall’Empoli. Il trequartista è finito al centro delle attenzioni di diversi club in vista del mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il club felsineo avrebbe già avviato i primi contatti con la società giallorossa per sondare la disponibilità dell’ex fantasista azzurro. Baldanzi, pur non avendo trovato continuità nella Roma, rimane un profilo giovane e di grande prospettiva, apprezzato per la sua tecnica e la capacità di agire tra le linee.

Il Bologna, che si appresta a una stagione ricca di impegni, inclusi quelli europei, è alla ricerca di rinforzi di qualità nel reparto offensivo, e il nome di Baldanzi rappresenta una delle opzioni più intriganti. Non è da escludere che nella trattativa possa essere inserito anche il difensore colombiano Jhon Lucumì, un giocatore molto gradito a Gian Piero Gasperini, il nuovo tecnico della Roma. L’ipotesi di uno scambio o di una trattativa intrecciata è sul tavolo, sebbene le discussioni siano ancora nelle fasi preliminari.