Calciomercato Bologna, saltato Dzeko mirino su Immobile! Il calciatore apre al trasferimento per tornare in Italia

Il Bologna punta in alto in vista della stagione 2025/2026 e sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo con un nome di grande esperienza: Ciro Immobile. L’attaccante italiano, attualmente in forza al Besiktas, potrebbe presto tornare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero già stati contatti concreti tra il Bologna e Immobile. Il giocatore, dopo aver lasciato la Lazio, si è trasferito al Besiktas dove percepisce un ingaggio di 6,5 milioni di euro all’anno. Un ostacolo non indifferente per il club emiliano, che tuttavia non sembra intenzionato a rinunciare facilmente.

Fondamentale, in questo contesto, è stato il primo colloquio tra Ciro Immobile e Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico ha espresso grande interesse per l’attaccante campano, ritenendolo il profilo ideale per dare esperienza e qualità al reparto avanzato. La volontà del calciatore di tornare in Italia rappresenta un punto a favore nella trattativa, anche se l’aspetto economico resta un nodo da sciogliere.

Il ritorno di Immobile in Serie A sarebbe un colpo importante non solo per il Bologna ma per l’intero campionato. Con un curriculum di alto livello, fatto di oltre 200 gol tra campionato e coppe, l’ex Lazio rappresenta una garanzia in termini di rendimento e leadership.

Il Bologna continua a lavorare sotto traccia per cercare di chiudere l’operazione. Se l’accordo economico verrà trovato, l’attaccante classe 1990 potrebbe diventare il volto simbolo del nuovo corso rossoblù.

Con l’ambizione di disputare un’altra stagione da protagonista, il club felsineo vuole regalare ai tifosi un grande nome. E Ciro Immobile potrebbe essere il rinforzo ideale per puntare in alto nella stagione 2025/2026.