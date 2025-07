Calciomercato Bologna, Ndoye verso l'addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: asta internazionale per Dan Ndoye. L’attaccante potrebbe lasciare i rossoblu

Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un vero e proprio duello internazionale per Dan Ndoye. L’esterno svizzero, reduce da una stagione di alto livello, è diventato uno dei pezzi più ambiti dell’estate. A contenderselo ci sono club importanti della Premier League e della Serie A, pronti a sfidarsi a colpi di milioni per assicurarsi il suo talento.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in prima fila ci sono Nottingham Forest e Napoli, entrambi fortemente interessati al numero 11 rossoblù. Tuttavia, il Bologna ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di svendere il giocatore, fissando una valutazione tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Nottingham Forest: 30 milioni rifiutati

Il Nottingham Forest si è mosso con decisione nel calciomercato Bologna presentando una prima offerta ufficiale da 30 milioni di euro, prontamente respinta dal club felsineo. Nonostante il rifiuto, il club inglese non si è tirato indietro e avrebbe già raggiunto un accordo con Ndoye sulla base di un contratto quinquennale. Questo mette pressione al Bologna, anche se la società continua a fare muro e punta a monetizzare al massimo una possibile cessione.

Il Napoli offre Zanoli oltre ai 30 milioni

Sul fronte italiano, è il Napoli a tentare il colpo per Ndoye. Il club partenopeo, sotto la guida di Antonio Conte, vede nello svizzero l’uomo giusto per rinforzare l’attacco. Non potendo contare su una disponibilità economica immediata pari a quella del Forest, il Napoli ha costruito una proposta diversa: 30 milioni cash più il cartellino di Alessandro Zanoli come contropartita tecnica.

Questa formula potrebbe risultare allettante per il calciomercato Bologna, che tuttavia non ha ancora aperto alla possibilità di inserire giocatori nell’affare. La priorità della dirigenza resta quella di ottenere un alto guadagno economico, forte anche del contratto che lega Ndoye al club fino al 2027.

Un braccio di ferro ancora aperto

Il futuro di Dan Ndoye resta incerto, ma il suo nome è ormai diventato uno dei più caldi del calciomercato Bologna. Tra offerte rifiutate e contropartite tecniche, la situazione è in pieno fermento. Resta da capire se il Bologna deciderà di cedere il proprio gioiello o se continuerà a resistere all’assalto delle big. Una cosa è certa: la trattativa per Ndoye è destinata a infiammare il mercato ancora a lungo.