Calciomercato Bologna, nel mirino due calciatori del Cagliari: tutti gli aggiornamenti e le ultime

2 ore ago

sartori bologna

Calciomercato Bologna, Sartori punta due talenti del Cagliari: il club osserva da vicino i profili più promettenti

Il Bologna continua a muoversi con largo anticipo sul mercato, confermando la propria vocazione alla ricerca di talenti emergenti. Durante Parma‑Cagliari, Giovanni Sartori è stato avvistato al Tardini per una missione mirata: osservare da vicino due dei profili più promettenti del club sardo, come riportato da Nicolò Schira.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sartori studia i giovani del Cagliari

La presenza del direttore tecnico rossoblù non è passata inosservata. Da sempre abile nel fiutare potenziali colpi prima della concorrenza, Sartori ha seguito con particolare attenzione il difensore centrale Juan Rodriguez e il centrocampista Joseph Liteta, due giocatori che il Cagliari considera patrimonio tecnico e che il Bologna vede come investimenti perfettamente in linea con la propria filosofia: giovani, futuribili e con margini di crescita importanti.

Un test utile in un contesto competitivo

La sfida contro il Parma ha rappresentato un banco di prova ideale per valutare la personalità e la maturità dei due talenti in un contesto agonistico di alto livello. Un’occasione preziosa per raccogliere indicazioni utili in vista della prossima stagione, che il Bologna sta già programmando con attenzione e lungimiranza.

