Calciomercato Bologna, Orsolini sulla lista dei partenti: via a gennaio?

Calciomercato Bologna, poco spazio per Riccardo Orsolini. Possibile la sua cessione già nelle prossime settimane

Come riportato dal Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini ha pagato e non poco il cambio di sistema di gioco in casa Bologna. L’esterno appare ormai ai margini del progetto e potrebbe partire già a gennaio.

I rossoblù sanno che difficilmente potranno incassare i 15 milioni richesti in estate e, per questo, potrebbero scendere fino a 10. L’alternativa è la permanenza fino a giugno.