Calciomercato Bologna, Pisilli si allontana? Ecco le ultime novità rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Zanoli arriva, Pisilli si allontana, Heggem in pole. La situazione

Il Calciomercato Bologna continua a essere uno dei più attivi e interessanti dell’estate. La dirigenza rossoblù è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, tra trattative ben avviate e altre più complesse. Nelle ultime ore è emersa una nuova pista che porta a Niccolò Pisilli della Roma, giovane talento classe 2004 che piace molto allo staff tecnico felsineo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe chiesto informazioni alla Roma per il centrocampista, recentemente provato sia come regista basso che come trequartista da Gian Piero Gasperini, tecnico che lo ha seguito da vicino durante uno stage tecnico. Tuttavia, al momento i giallorossi non sembrano intenzionati a privarsene e hanno respinto ogni ipotesi di cessione. Resta comunque una pista da monitorare in ottica futura.

Nel frattempo, per il centrocampo il Calciomercato Bologna continua a valutare altri profili. Lennon Miller del Motherwell resta uno dei preferiti, seguito da vicino anche da Matteo Pessina e Rolando Mandragora, due nomi con esperienza e qualità che garantirebbero un salto di livello al reparto centrale.

Sul fronte difensivo, prende quota l’operazione che porterebbe Torbjorn Heggem dal West Bromwich Albion al Bologna. Il club emiliano avrebbe messo sul tavolo un’offerta di 7,5 milioni di euro per il centrale norvegese, reduce da una buona prestazione contro l’Italia con la maglia della sua Nazionale. Al momento Heggem sembra in vantaggio rispetto all’altro obiettivo difensivo, Leysen dell’Union Saint-Gilloise.

Buone notizie arrivano invece dal fronte Alessandro Zanoli: è stato trovato l’accordo con il Napoli per il trasferimento del terzino destro in rossoblù. L’operazione si chiude a 5 milioni più 1 di bonus. Dopo iniziali tentativi da parte del Bologna per ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ha prevalso la volontà del Napoli di cederlo a titolo definitivo. Zanoli sarà dunque un nuovo rinforzo certo per il tecnico e si unirà alla squadra nei prossimi giorni.

In sintesi, il Calciomercato Bologna si muove su più fronti, con trattative concrete e altre in fase esplorativa. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiudere nuovi innesti e completare una rosa sempre più ambiziosa.