Calciomercato Bologna: Posch è in città per la firma

Calciomercato Bologna, dall’Hoffenheim arriva Posch: il difensore è appena atterrato in città per le visite mediche e la firma del contratto

Continuano gli acquisti last minute del calciomercato del Bologna: dopo Moro e Zirkzee, è il turno di Stefan Posch.

Il centrale difensivo proveniente dall’Hoffenheim è atterrato un’ora fa in città, per sostenere le visite mediche e firmare con il Bologna. Il calciatore arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni.