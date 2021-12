Calciomercato Bologna, possibile scambio di esterni con la Lazio

Mihajlovic ha chiesto un esterno per rinforzare la rosa a sua disposizione. Possibile scambio tra Bologna e Lazio

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino Mihajlovic ha chiesto al Bologna due acquisti per gennaio: un laterale destro e un vice-Arnautovic.

Sulla fascia, a parte Pedersen del Feyenoord che è un obiettivo ormai da settimane, i rossoblu stanno seguendo con interesse anche Stryger Larsen che a giugno andrà in scadenza con l’Udinese, e Manuel Lazzari della Lazio, anche se per quest’ultimo la trattativa potrebbe decollare solo nel caso in cui i biancocelesti dovessero chiedere Orsolini.