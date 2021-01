Calciomercato Bologna: Sabatini vuole Arnautovic, i dettagli

Calciomercato Bologna: il club rossoblù starebbe cercando di riportare in Italia Marko Arnautovic. I dettagli

Il Bologna vuole regalarsi un colpo super e – secondo Il Corriere dello Sport – sarebbe vicino a Marko Arnautovic. L’austriaco, dopo aver fatto un’esperienza nello Shanghai SIPG (in tutto 29 partite e 16 gol), è fortemente deciso a lasciare la Cina.

L’operazione si presenta molto complicata da chiudere, primo perché Arnautovic ha un ingaggio quasi mostruoso (sui 3,5 milioni di euro), secondo perché altre società europee a questo punto stanno ripensando a questo attaccante che ha messo insieme fin qua addirittura 87 partite (e 26 gol) nella nazionale austriaca.

La volontà di Arnautovic sarebbe quella di spalmare questi numeri in più anni, il che eventualmente consentirebbe ai capi rossoblù di potersi sedere attorno a un tavolo con gli uomini del suo entourage nel tentativo di trovare la quadratura del cerchio. Non dimenticando anche come l’attaccante austriaco arriverebbe a parametro zero. Detto che per il Bologna Arnautovic è a oggi il primo obiettivo e che farà tutto il possibile per metterlo a disposizione di Sinisa, è evidente che solo se l’attaccante austriaco vorrà a sua volta fortemente il Bologna, accettando le condizioni economiche proposte dal club rossoblù, l’affare potrebbe concretizzarsi.