Calciomercato Bologna, Sartori non bada a spese: due fuoriclasse argentini nel mirino della squadra rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Sartori è pronto a fare due colpi dall’Argentina per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu

Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna. Giovanni Sartori è pronto a due colpi di mercato dall’Argentina per alzare ulteriormente il livello della squadra. Ecco cosa risulta a TuttoBolognaweb

CALCIOMERCATO BOLOGNA – In difesa, è nota la pista Roman Vega dell’Argentinos Juniors. Classe 2004, il terzino sinistro è pronto al salto in Europa e ci sono due squadre molto forti su di lui. La prima è il Bologna, che secondo fonti argentine avrebbe già recapitato una prima offerta di cinque milioni (respinta), la seconda è l’Ajax, che sta cercando di inserirsi nella trattativa. L’asticella fissata dall’Argentinos è di 7 milioni di euro e i rossoblù, che seguono il giocatore da tanto tempo, vorrebbero provare ad arrivare a un accordo in tempi rapidi. Una traccia c’è anche in attacco. In casa Velez c’è un nuovo obiettivo dopo Santi Castro. Corrisponde al nome di Maher Carrizo, classe 2006, partito in stagione con 5 gol in 14 partite tra campionato, Libertadores e Coppa di Argentina. Da febbraio in avanti il giovane attaccante, di piede mancino, è diventato titolarissimo del Velez e in più ha maggiore duttilità del Toto Castro