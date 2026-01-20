Calciomercato Bologna, va in porto lo scambio con la Fiorentina: arriva Sohm, Fabbian ai saluti! Cifre e formula della doppia operazione

Avanti tutta, ormai senza più ostacoli. L’asse di mercato tra Fiorentina e Bologna ha prodotto la fumata bianca tanto attesa per uno scambio che rivoluziona le rispettive mediane. Secondo quanto riportato dagli esperti di Sky Sport, i due club hanno ormai definito ogni singolo dettaglio dell’operazione, sancendo l’approdo di Giovanni Fabbian alla corte dei toscani e il contestuale passaggio di Simon Sohm tra le fila dei felsinei. Le dirigenze hanno lavorato intensamente negli ultimi giorni per far quadrare i conti di un affare tecnicamente ed economicamente complesso.

Il colpo grosso per la Fiorentina è rappresentato da Fabbian. Il talentuoso incursore classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e messosi in luce per i suoi tempi di inserimento letali in area di rigore, lascia l’Emilia per trasferirsi in riva all’Arno. La formula trovata testimonia la volontà dei Gigliati di puntare su di lui: si tratta di un prestito oneroso da un milione di euro, corredato da un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni che scatterà automaticamente in caso di salvezza della squadra. A completare il pacchetto finanziario, sono previsti ulteriori 1,5 milioni di bonus legati a obiettivi.

Percorso inverso sull’Autostrada A1 per Simon Sohm. Il centrocampista svizzero classe 2001, giocatore dotato di grande fisicità e progressione palla al piede, saluta la Toscana per vestire la maglia rossoblù. Per l’ex Parma la formula concordata è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra oscillante tra i 12 e i 13 milioni di euro. Una mossa strategica fondamentale per entrambe le compagini: la Viola cerca i gol pesanti del giovane incursore veneto per allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica, mentre il Bologna aggiunge al motore tattico di Vincenzo Italiano un “tuttocampista” moderno, capace di spezzare il gioco avversario e ripartire in velocità.