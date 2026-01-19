Fabbian Fiorentina, accordo ai dettagli: operazione verso la chiusura e cifre definitive del trasferimento

Fabbian Fiorentina: operazione ai dettagli finali: il club viola prepara la chiusura e definisce le cifre del trasferimento

Fiorentina e Bologna stanno limando gli ultimi dettagli relativi alla formula e ai pagamenti per il trasferimento di Giovanni Fabbian, destinato a vestire la maglia viola. Il centrocampista è ormai a un passo dal diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Vanoli, che continua a muoversi con decisione sul mercato invernale. Lo riporta Di Marzio.

La chiave per sbloccare l’operazione è stata la cessione di Sohm: lo svizzero, infatti, è pronto a trasferirsi al Bologna, permettendo così alle due società di trovare l’incastro economico e tecnico necessario per chiudere l’affare. Una volta definito questo passaggio, la trattativa per Fabbian ha accelerato in modo significativo.

Il giocatore arriverà alla Fiorentina con la formula del prestito da un milione di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni e subordinato alla salvezza, oltre a 1,5 milioni di bonus. Un’operazione importante che si aggiunge ai recenti innesti di Solomon, Brescianini e Harrison, confermando la volontà del club viola di rinforzare la rosa in maniera mirata e ambiziosa.

