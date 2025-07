Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di questi due big rossoblu? Spunta fuori una nuova ipotesi - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: la Premier League tenta Ndoye e Lucumí, ma il club resiste

Il calciomercato Bologna entra nel vivo e si intreccia con le ambizioni della Premier League, che continua a monitorare con grande attenzione i talenti della squadra rossoblù. Dopo i sondaggi per Dan Ndoye, il campionato inglese ha messo nel mirino anche Jhon Lucumí, colonna portante della difesa bolognese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale colombiano avrebbe manifestato già due mesi fa la volontà di affrontare una nuova esperienza calcistica, preferibilmente in un campionato di livello superiore.

Tuttavia, le strategie del Bologna sono cambiate radicalmente dopo la partenza di Sam Beukema, ceduto per far cassa e riequilibrare la rosa. Con l’olandese già lontano dall’Emilia, il club felsineo non ha intenzione di privarsi anche di Lucumí, ritenuto essenziale per il progetto tecnico della nuova stagione. A conferma di ciò, la società ha già esercitato l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2027 e sta lavorando per prolungare ulteriormente il contratto del difensore fino al 2029.

Nonostante ciò, le sirene inglesi continuano a farsi sentire. Il Sunderland, club ambizioso della Championship, ha presentato un’offerta da 18 milioni di euro, giudicata però insufficiente dalla dirigenza rossoblù. Il Bologna, infatti, valuta Lucumí almeno 23-25 milioni e non è disposto a scendere sotto questa cifra, specialmente in un momento in cui la squadra dovrà affrontare anche l’impegno europeo in Europa League.

Nel frattempo, il calciomercato Bologna rimane vigile anche sui possibili sostituti, nel caso in cui la cessione del colombiano si concretizzasse. Tra i profili monitorati ci sono Tarrega, Omar Alderete, Mohammed Salisu, Leysen e Hajdari. Tutti nomi che potrebbero garantire affidabilità e continuità in una difesa che ha brillato nella scorsa stagione sotto la guida di Italiano.

Il mercato è ancora lungo, ma una cosa è certa: il Bologna vuole mantenere competitiva la propria rosa e non ha alcuna intenzione di svendere i suoi pezzi pregiati. La Premier League può sparigliare le carte, ma il club rossoblù ha le idee chiare. E il calciomercato Bologna promette di essere uno dei più caldi dell’estate.