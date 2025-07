Calciomercato Bundesliga, UFFICIALE: lo Stoccarda prende Noah Darvich, gioiello del Barcellona

Il comunicato ufficiale dello Stoccarda sull’arrivo del talento Noah Darvich in Bundesliga dal Barcellona. Tutti i dettagli in merito

Con un’operazione di mercato che ne sottolinea le ambizioni, lo Stoccarda ha messo a segno il suo secondo acquisto per la stagione 2025/2026, assicurandosi uno dei talenti più brillanti del calcio tedesco. Dopo il difensore Lorenz Assignon, il club svevo ha ufficializzato l’ingaggio di Noah Darvich, fantasista classe 2006, strappandolo al prestigioso settore giovanile del Barcellona. Il 18enne, considerato un prospetto di livello mondiale, ha firmato un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. Un’operazione strategica che segnala la grande fiducia della dirigenza tedesca nel suo potenziale e la volontà di costruire una squadra per il futuro, capace di competere ai massimi livelli.

Darvich non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori, ma un talento la cui fama lo precede. Nonostante la giovane età, il suo palmarès è già straordinario. Il 2023 è stato il suo anno d’oro: da capitano della Germania U17, ha dimostrato una leadership e una freddezza non comuni, trascinando i suoi compagni a una storica doppietta, vincendo sia l’Europeo in Ungheria che il Mondiale in Indonesia. Questa impresa gli è valsa anche la prestigiosa Medaglia Fritz Walter d’argento, uno dei massimi riconoscimenti giovanili in Germania. Cresciuto nel Friburgo, il suo talento lo ha portato a compiere il grande salto al Barcellona a soli 16 anni, dove l’esperienza nel Barça Atlètic e in Youth League (50 presenze) lo ha forgiato in un contesto tattico e tecnico di altissimo livello, preparandolo al grande calcio.

La visione del club è chiara, come traspare dalle parole del direttore sportivo Fabian Wohlgemuth, che ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Noah è uno degli assoluti top-talenti della sua età e vediamo in lui un enorme potenziale di crescita». Una fiducia ricambiata dal giocatore, le cui prime dichiarazioni da nuovo acquisto dimostrano maturità e idee chiare: «Ho seguito il notevole percorso dello Stoccarda anche mentre ero al Barcellona. Ora voglio arrivare in fretta, conoscere i compagni e lavorare sodo per crescere e avere successo con questo club».