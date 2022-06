Calciomercato Cagliari: Capozucca caccia di un altro play dopo Viola. Due nomi in cima alla lista dei sardi

Il Cagliari ha già concluso l’operazione che porterà Viola in rossoblú, ed è in attesa delle visite mediche programmate per domani. Ma per il ruolo di play il club vuole avere un’alternativa.

Come riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari valuta altri profili a cui affidare la cabina di regia in coabitazione con Viola: sfumato Mazzitelli che vorrebbe giocarsi le sue carte in Serie A, il club apprezza e segue anche il classe 2000 Salvatore Esposito e Mattia Viviani, valutato 2 milioni dal Benevento.