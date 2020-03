Calciomercato Cagliari: due i nomi in lizza per la fascia destra

Il Cagliari ha trovato una grande prima parte di stagione, con media punti da Champions League: ecco dove potrebbe migliorare

Il Cagliari ha offerto una grande prima parte di stagione: fino alla gara interna contro la Lazio, la squadra di Giulini è stata una delle più agguerrite nella lotta per l’Europa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoblu starebbero lavorando su un’operazione per la fascia destra. Due i nomi in lizza: Sabelli del Brescia e Adjapong del Sassuolo, in prestito al Verona. Quest’ultimo appare più probabile, con Romagna che resterebbe in neroverde.