Calciomercato Cagliari, lo Spezia segue Pereiro: si lavora a un possibile scambio

Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono piazzare Pereiro e starebbero lavorando a uno scambio con lo Spezia

Ultimi giorni infuocati di calciomercato in casa Cagliari, soprattutto sul fronte delle uscite. Da diverso tempo, infatti, si vocifera in merito al futuro di Gaston Pereiro e ora società sarda si sta muovendo per trovargli una sistemazione.

Il possibile scambio tra Spezia e isolani che vede protagonisti l’uruguaiano e Augudelo potrebbe concretizzarsi a breve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, mancherebbe solo l’ok della società ligure. Si attendono novità.

