Calciomercato, Cagliari e Napoli alla ricerca dell’attaccante. Ad entrambe piace Borrelli, classe 2000 del Brescia

Il calciomercato estivo si accende attorno al nome di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 reduce da una stagione positiva con la maglia del Brescia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti è finito nel mirino di Cagliari e Napoli, due club pronti a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni.

Cagliari su Borrelli: rinforzo giovane per l’attacco

Il Cagliari sarebbe la società più attiva sul fronte Borrelli. Il club sardo, desideroso di rafforzare il reparto offensivo, vede nel centravanti del Brescia un profilo ideale per fisicità, presenza in area e prospettive di crescita. L’idea è quella di investire su un attaccante giovane ma già maturo, capace di integrarsi bene con il progetto tecnico e offrire alternative di qualità nel corso della stagione.

La trattativa con il Brescia, proprietario del cartellino, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Il Cagliari punta a trovare la formula giusta – tra prestito con obbligo o trasferimento a titolo definitivo – per portare in Sardegna uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Anche il Napoli osserva: Borrelli come investimento per il futuro

Anche il Napoli ha messo gli occhi su Gennaro Borrelli, considerandolo una possibile alternativa per completare il reparto offensivo. L’attaccante, che ha già attirato l’attenzione per le sue prestazioni solide e la sua crescita costante, potrebbe essere inserito come backup di esperienza in crescita, utile in un contesto di rotazioni tra campionato e competizioni europee.

L’interesse del Napoli testimonia la volontà del club partenopeo di continuare a investire su giovani talenti, inserendoli gradualmente in una rosa già competitiva.

Brescia pronto a trattare: quale sarà il futuro di Borrelli?

Il Brescia, consapevole dell’interesse crescente, si trova in una posizione strategica. Le richieste economiche del club saranno determinanti nell’evoluzione della trattativa. Intanto, Cagliari e Napoli restano in agguato: chi riuscirà a convincere Borrelli?