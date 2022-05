Calciomercato Cagliari, occhio al Torino: i granata puntano il centrocampista

Calciomercato Cagliari, occhio al Torino: il club granata ha posato gli occhi sul centrocampista rossoblù. Di chi si tratta

Nonostante manchino ancora pochi giorni alla fine del campionato con uno scudetto e una salvezza da decidere, il calciomercato, già da diverse settimane, ha iniziato ad aprire le sue porte, preannunciandosi interessante e infuocato.

Sul fronte Cagliari, sia per i movimenti in entrata che per quelli in uscita, tutto dipenderà dalla permanenza o meno nella Serie A. C’è chi, come il Torino, inizia comunque ad affinare le sue armi per andare alla conquista di uno dei pezzi da novanta rossoblù. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il club granata è alla ricerca di un centrocampista di spessore e il profilo ideale seguito da Vagnati sarebbe quello di Nahitan Nandez. L’eventuale arrivo del Leon nella città della Mole, si legge, dipenderà dal futuro di Praet e della decisione del Leicester se accettare o meno la proposta di rinnovo del prestito con obbligo di riscatto a determinante condizioni.

Il Torino riprenderà le trattative la prossima settimana.