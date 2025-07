Calciomercato Cagliari, quel giocatore rischia di andare via? Ecco le novità - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari, Prelec andrà via? Ecco le ultime novità rossoblu

Il Calciomercato Cagliari continua a muoversi con particolare vivacità sul fronte delle uscite, e uno dei nomi in ballo è quello di Nik Prelec, attaccante classe 2002. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il giovane talento sloveno è finito nel mirino di due club stranieri: l’Oxford United, militante nella Championship inglese, e il Magdeburgo, formazione che disputa la 2. Bundesliga in Germania. Nei prossimi giorni, entrambe le società potrebbero avanzare proposte concrete al direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi.

Un talento in cerca di spazio

Nonostante il potenziale, Prelec ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra con la maglia del Cagliari. In un reparto offensivo che ha faticato a trovare continuità durante la scorsa stagione, l’attaccante sloveno non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile. Il Calciomercato Cagliari potrebbe così rappresentare per lui un’opportunità per rilanciarsi in un contesto nuovo, dove possa avere più spazio e fiducia.

Oxford United e Magdeburgo, due opzioni interessanti

L’interesse dell’Oxford United segnala la volontà del club inglese di puntare su giovani dal potenziale internazionale. La Championship, spesso definita come uno dei campionati più duri e fisici d’Europa, potrebbe offrire a Prelec un’importante palestra calcistica. L’ambizione del club, che punta a salire in Premier League, rappresenterebbe inoltre una sfida stimolante.

Dall’altra parte, il Magdeburgo appare come una destinazione altrettanto valida. La 2. Bundesliga, infatti, si conferma negli ultimi anni come un campionato che valorizza moltissimo i giovani, offrendo un calcio tecnico e moderno. Per il Calciomercato Cagliari, un trasferimento in Germania potrebbe rivelarsi strategico anche per mantenere una prospettiva di valorizzazione futura del cartellino.

Strategia del Cagliari: sfoltire e investire

La cessione di Prelec rientrerebbe nella linea tracciata da Angelozzi, ovvero snellire l’organico per concentrare le risorse su rinforzi mirati. L’obiettivo è dare maggiore equilibrio alla rosa, alleggerendo al contempo il monte ingaggi e aprendo margini d’azione sul fronte degli acquisti.

Le prossime ore potrebbero essere decisive: se una delle due squadre deciderà di affondare il colpo, il futuro di Nik Prelec potrebbe presto portarlo lontano dalla Sardegna. Intanto, il Calciomercato Cagliari resta attivo e pronto a cogliere nuove opportunità, sia in uscita che in entrata.