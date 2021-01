Calciomercato Cagliari: proposte inaspettate per l’attacco

Il Cagliari pensa dei rinforzi anche per il reparto offensivo. Nel mirino c’è Zaza ma in uscita potrebbe esserci Simeone

Il calciomercato, si sa, è un susseguirsi continuo di sorprese. Lo sanno bene i tifosi del Cagliari che, leggendo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio, sono venuti a conoscenza delle nuove proposte elaborate all’interno del quartier generale rossoblù. Non solo difesa e centrocampo, si pensa anche a come rinforzare l’attacco. Nella giornata di ieri il ds del Torino Vagnati ha ricevuto una chiamata da parte del club sardo per avere delle informazioni su Simone Zaza.

L’attaccante, già nel mirino del Benevento, ha lavorato con Eusebio Di Francesco ai tempi del Sassuolo e questo fattore potrebbe essere di fondamentale importanza per la sua scelta finale. Nel caso in cui arrivasse l’attaccante granata, però, il Cagliari dovrebbe lavorare anche sul fronte delle uscite e “liberarsi” di una punta. Al West Ham piace tanto Il Cholito Giovanni Simeone ma c’è anche la possibilità che Leonardo Pavoletti possa essere coinvolto proprio in uno scambio con il Toro.