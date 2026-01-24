Calciomercato Cagliari, scambio in vista: Luvumbo e Cutrone pronti a cambiare maglia, accordo sulla formula raggiunto

Calciomercato Cagliari, svolta per l’attacco: Luvumbo e Cutrone ai dettagli per il cambio di maglia, definito tutto

Il calciomercato invernale entra nel suo momento più caldo con un’operazione che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa salvezza e sulla zona centrale della classifica. Come rivelato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Parma e Cagliari sono a un passo dal definire uno scambio di prestiti che coinvolge due giocatori diversi per caratteristiche, ma perfettamente complementari alle esigenze tattiche delle rispettive squadre.

Luvumbo, l’arma in più per il Parma

Al centro della trattativa c’è Zito Luvumbo, l’esterno angolano che in Sardegna ha alternato lampi di talento a giocate in velocità devastanti. Il Parma, alla ricerca di maggiore imprevedibilità sulle corsie e di un elemento capace di ribaltare l’azione in pochi metri, vede in lui il profilo ideale per arricchire il reparto offensivo di Cuesta. La sua duttilità — può agire da ala, seconda punta o attaccante di movimento — rappresenta un valore aggiunto per una squadra che vuole alzare il ritmo nella seconda parte di stagione. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che consente ai ducali di valutare l’impatto del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

Cutrone, il finalizzatore che serve al Cagliari

In direzione opposta viaggerebbe Patrick Cutrone. L’attaccante comasco, oggi al Parma, è pronto a rilanciarsi in un ambiente passionale come quello rossoblù, dove Fabio Pisacane ha urgente bisogno di un centravanti d’area, capace di concretizzare le occasioni create dalla squadra. Cutrone porta esperienza, aggressività e un istinto da goleador che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per la permanenza in Serie A. Anche per lui è previsto un prestito con diritto di riscatto, formula che permette al Cagliari di valutarne condizione e rendimento prima di un eventuale acquisto definitivo.

Accordo vicino: attesa solo per gli ultimi passaggi

Le due società avrebbero già trovato un’intesa di massima: restano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici e programmare le visite mediche. Se tutto dovesse procedere senza intoppi, Luvumbo e Cutrone potrebbero essere a disposizione dei rispettivi allenatori già nella prossima giornata di campionato, con la possibilità di cambiare immediatamente gli equilibri tattici delle due squadre.

