Calciomercato Cagliari, che duello per Pisilli! Un altro club di Serie A sfida i rossoblù per il gioiello della Roma

Calciomercato Cagliari, che sfdia per Niccolò Pisilli! Un’altra squadra italiana ha messo nel mirino il talento della Roma

Il mercato invernale entra nel vivo e tra i nomi più discussi spicca quello di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma. Apprezzato per inserimenti e visione di gioco, il giovane talento giallorosso è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro.

De Rossi lo vuole al Genoa

Secondo Il Corriere dello Sport, il principale estimatore di Pisilli è Daniele De Rossi, oggi alla guida del Genoa. L’ex bandiera romanista conosce bene le qualità del ragazzo, avendolo lanciato e valorizzato in passato, e lo considera l’innesto ideale per dare dinamismo e qualità alla mediana rossoblù. Il tecnico romano sogna di riabbracciare il suo pupillo, ma la trattativa si annuncia complicata.

L’inserimento del Cagliari e il muro della Roma

Non solo Genoa: anche il Cagliari segue con attenzione la situazione. I sardi, sempre vigili sui migliori prospetti italiani, vedono in Pisilli il profilo giusto per completare il centrocampo. La Roma, però, non sembra intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello. A complicare ulteriormente la cessione c’è l’assenza di Neil El Aynaoui, impegnato in Coppa d’Africa, che riduce le alternative a disposizione dello staff giallorosso.

Settimane decisive

Nonostante il pressing del Genoa e l’interesse del Cagliari, ogni decisione è rimandata. Il futuro di Pisilli si deciderà nelle prossime settimane, quando il talento di Casal Palocco si confronterà direttamente con la dirigenza romanista: restare all’ombra del Colosseo o cercare maggiore minutaggio altrove.

