 Calciomercato Cagliari, che duello per Pisilli! Un altro club di Serie A sfida i rossoblù per il gioiello della Roma
Calciomercato

Calciomercato Cagliari, che sfdia per Niccolò Pisilli! Un’altra squadra italiana ha messo nel mirino il talento della Roma

Il mercato invernale entra nel vivo e tra i nomi più discussi spicca quello di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma. Apprezzato per inserimenti e visione di gioco, il giovane talento giallorosso è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro.

De Rossi lo vuole al Genoa

Secondo Il Corriere dello Sport, il principale estimatore di Pisilli è Daniele De Rossi, oggi alla guida del Genoa. L’ex bandiera romanista conosce bene le qualità del ragazzo, avendolo lanciato e valorizzato in passato, e lo considera l’innesto ideale per dare dinamismo e qualità alla mediana rossoblù. Il tecnico romano sogna di riabbracciare il suo pupillo, ma la trattativa si annuncia complicata.

L’inserimento del Cagliari e il muro della Roma

Non solo Genoa: anche il Cagliari segue con attenzione la situazione. I sardi, sempre vigili sui migliori prospetti italiani, vedono in Pisilli il profilo giusto per completare il centrocampo. La Roma, però, non sembra intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello. A complicare ulteriormente la cessione c’è l’assenza di Neil El Aynaoui, impegnato in Coppa d’Africa, che riduce le alternative a disposizione dello staff giallorosso.

Settimane decisive

Nonostante il pressing del Genoa e l’interesse del Cagliari, ogni decisione è rimandata. Il futuro di Pisilli si deciderà nelle prossime settimane, quando il talento di Casal Palocco si confronterà direttamente con la dirigenza romanista: restare all’ombra del Colosseo o cercare maggiore minutaggio altrove.

