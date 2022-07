Calciomercato Cagliari, si insiste col Lecce per Di Mariano: la situazione

Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno messo nel mirino Di Mariano del Lecce

Il Cagliari continua a lavorare sia sul campo in vista dei primi impegni ufficiali e non (amichevole contro gli inglesi del Leeds e Coppa Italia contro il Perugia), ma soprattutto resta attiva per quanto riguarda il calciomercato. Con l’arrivo di Gianluca Lapadula e l’addio sempre più vicino di Marko Rog, la squadra sarda non ha ancora chiuso di operare sia in entrata che in uscita.

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è quello di Francesco Di Mariano del Lecce. L’esterno sarebbe importante per il gioco che vorrebbe esprimere Fabio Liverani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari insiste con il Lecce per il giocatore.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24