Calciomercato Cagliari, Cancellieri nuovo grande obiettivo per l'attacco rossoblu. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: occhi su Matteo Cancellieri, duello con Lecce e Cremonese. La situazione in casa rossoblu

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo e uno dei nomi più caldi per l’attacco rossoblù è quello di Matteo Cancellieri, giovane talento di proprietà della Lazio, reduce da una stagione in prestito al Parma. L’attaccante classe 2002 ha attirato l’attenzione di diversi club italiani grazie alla sua duttilità tattica e al potenziale ancora in fase di sviluppo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il calciomercato Cagliari è in corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Cancellieri, ma dovrà vedersela con la concorrenza di Lecce e Cremonese, anch’esse interessate al giocatore. In particolare, i salentini sono alla ricerca di un elemento giovane e dinamico per rafforzare il reparto offensivo, ma anche i sardi vedono in Cancellieri un’opzione ideale per dare profondità e imprevedibilità alla manovra d’attacco.

Il Calciomercato Cagliari punta su profili giovani ma già abituati alla pressione e ai ritmi del calcio professionistico. Cancellieri, che compirà 23 anni a febbraio 2025, ha già fatto esperienza in Serie A e Serie B, mostrando buone qualità tecniche e versatilità: può infatti agire da esterno offensivo su entrambe le fasce o da seconda punta, rendendosi prezioso in diversi assetti tattici.

Durante la sua stagione al Parma, il rendimento è stato altalenante, ma ha comunque messo in evidenza spunti interessanti, che lasciano intravedere margini di crescita importanti. Proprio per questo motivo, la Lazio sembra orientata a concedergli un nuovo prestito, così da permettergli di trovare continuità e minuti in un ambiente che favorisca il suo sviluppo.

In questo contesto, il Calciomercato Cagliari può giocare le sue carte. Il club sardo, alla ricerca di rinforzi in attacco dopo una stagione complicata, potrebbe offrire a Cancellieri un ruolo centrale nel progetto tecnico, con buone possibilità di impiego fin da subito. Una destinazione che farebbe comodo sia al giocatore che alla Lazio, desiderosa di valorizzare uno dei suoi giovani prospetti.

Con Lecce e Cremonese sullo sfondo, sarà fondamentale muoversi con decisione nelle prossime settimane. Il Calciomercato Cagliari è pronto ad accelerare: l’obiettivo è aggiungere qualità, velocità e duttilità al reparto offensivo. E Matteo Cancellieri risponde perfettamente a questo identikit.