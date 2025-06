Calciomercato Cagliari, come ci si comporterà con Nadir Zortea? Una big sull'esterno - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari, si alza il muro per l’esterno Nadir Zortea. Una big è fortemente interessata al ragazzo. Le ultime

Con l’arrivo dell’estate, le squadre di Serie A iniziano a pianificare le mosse per il prossimo calciomercato. Le novità non mancano, soprattutto per quanto riguarda le panchine, molte delle quali saranno protagoniste di cambiamenti significativi. In questo scenario, il Bologna sembra voler proseguire sulla strada della continuità: il club emiliano, infatti, è sempre più orientato a ripartire con Vincenzo Italiano alla guida tecnica della squadra.

Nel frattempo, la dirigenza rossoblù si sta già muovendo per rinforzare l’organico in vista della stagione 2025-2026. Uno dei nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Sartori è quello di Nadir Zortea, esterno attualmente in forza al Cagliari. Il calciatore, reduce da una stagione molto positiva con la maglia dei sardi, ha attirato l’interesse di diversi club, ma il Bologna sembra particolarmente interessato.

Zortea è un profilo che Sartori conosce bene, avendolo già seguito ai tempi dell’Atalanta. Questa familiarità potrebbe rappresentare un vantaggio nella trattativa. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna sta seriamente valutando la possibilità di portarlo sotto le Due Torri, anche per dare maggiore profondità e qualità sulle fasce.

Il mercato è ancora in fase preliminare, ma le manovre iniziano a delinearsi. Se da un lato si lavora per confermare la guida tecnica, dall’altro si cercano rinforzi mirati che possano alzare il livello della rosa. L’eventuale arrivo di Zortea rappresenterebbe un’operazione coerente con la filosofia del club: puntare su giocatori giovani ma già rodati in Serie A, capaci di offrire rendimento immediato e margini di crescita.