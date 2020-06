Calciomercato, cambia tutto: in Italia si potrà giocare per tre squadre diverse

Calciomercato, per la prossima stagione ci sarà un cambiamento significativo: ecco le decisione del consiglio federale

Cambiano le regole del calciomercato, almeno per la prossima stagione. In conseguenza di quanto accaduto a causa del coronavirus oggi in consiglio federale si è presa una decisione storica: i calciatori che giocano in Italia potranno infatti essere tesserati per tre club diversi, mentre fino ad ora il massimo erano due. Questo il comunicato.

«Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre».