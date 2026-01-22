Calciomercato Como, affare Cuenca a un passo: il Barcellona apre, trattativa in chiusura

Calciomercato Como, passi avanti per Cuenca: il giovane del Barcellona pronto a vestire il biancoblù. Tutti i dettagli

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti e ha messo nel mirino Andrés Cuenca, promettente difensore classe 2007 di proprietà del Barcellona. Il giocatore è in scadenza di contratto e rappresenta un’occasione particolarmente interessante per il club lariano, che sta cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più apprezzati della cantera blaugrana.

L’idea della società guidata da Cesc Fabregas è chiara: chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato, per poi lasciare Cuenca in prestito fino a giugno, consentendogli di completare la stagione in corso prima di aggregarsi alla squadra. Una strategia che permetterebbe al Como di programmare con anticipo il futuro, senza forzare i tempi di inserimento del giovane difensore.

Cuenca, cresciuto inizialmente nelle giovanili del Siviglia, è approdato al Barcellona dove ha proseguito il suo percorso fino al Barcellona Atlètic, la seconda squadra dei catalani. Il suo profilo piace molto allo staff tecnico e alla dirigenza, che vedono in lui un investimento ideale per il progetto a lungo termine. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

