Calciomercato Cremonese, si tratta con l’Atalanta per il ritorno tra i pali di Carnesecchi dopo la scorsa stagione

La Cremonese è al lavoro per far rientrare in casa alcuni dei prestiti della scorsa stagione. E dopo il possibile ritorno di Fagioli, si tratta anche per Carnesecchi.

Come riportato da Nicolò Schira infatti, il portiere potrebbe ritornare in grigiorosso, di nuovo con la soluzione del prestito da parte dell’Atalanta.