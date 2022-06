Calciomercato Cremonese: il club grigiorosso starebbe pensando al colpo grosso in attacco. Piace Paciencia dell’Eintracht Francoforte

La Cremonese sogna in grande e per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione in Serie, starebbe pensando a un bomber che arriva dalla Bundesliga.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club grigiorosso avrebbe messo nel mirino Gonzalo Paciencia; punta centrale classe 1994 dell’Eintracht Francoforte cresciuta nel Porto.