Calciomercato Empoli, notizia shock per D’Aversa: quel giovane fuoriclasse lascerà gli azzurri a sorpresa! Le ultime

Calciomercato Empoli, quel giovane fuoriclasse è pronto ad abbandonare la squadra azzurra in estate. Grossa perdita per la squadra toscana?

Al di là di quello che sarà l’esito della stagione toscana (che sia Serie A o retrocessione in Serie B), il calciomercato Empoli rischia di perdere fortemente uno dei suoi pezzi pregiati: una normalità per una piccola quando sta per emergere un grande talento per il calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Gonfia la Rete, il difensore Marianucci dell’Empoli sembrerebbe pronto ad essere ingaggiato dal Napoli per la stagione 2025 2026.